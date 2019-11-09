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Avcılar Belediyesi’nde alacak kavgası: Başkan yardımcısının parmağını kırıldı

İstanbul Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Zeren ile ortak çalışma yaptıkları firma yetkilileriyle arasında kavga çıktı. Başkan Yardımcısı Zeren'in serçe parmağı kırıldı.

13:27 -
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Avcılar Belediyesi’nde alacak kavgası: Başkan yardımcısının parmağını kırıldı

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, geçmiş dönemden kalan alacağını isteyen beton firması yetkilileri, Avcılar Belediyesi binasına geldi.

OLUMSUZ YANIT ALINCA SİNİRLENDİ

Firma sahibi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile görüşmek istedi. Ancak olumsuz talep geldi. Firma yetkilileri ile belediye görevlileri arasında tartışma çıktı.

SERÇE PARMAĞI KIRILDI

Tartışma arbedeye dönüştü. Arbede sırasına belediye başkan yardımcılarından Bülent Zeren’in serçe parmağı kırıldı. Zeren’in tedavi altına alındığı öğrenilirken firma yöneticilerinden şikayetçi olmak için dosya hazırladığı ifade edildi. DHA

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