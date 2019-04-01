Avcılar’da eski başkan yüzde 1’i bile göremedi

31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP'den aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek DSP'ye geçen isimlerden biri de Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli olmuştu. Avcılar'daki belediye başkanlığı yarışına DSP'den giren, belediye başkanı Handan Toprak Benli oyların yüzde 0.81'ini yani bin 955'ini aldı.

HANÇERLİ İPİ GÖĞÜSLEDİ

İpi göğüsleyen Türkiye'nin de ilk engelli Belediye Başkanı olan CHP adayı Turan Hançerli oldu. Hançerli oyların yüzde 52.11'ini yani 126 bin 416'sını aldı. AKP de ilçedeki oyların yüzde 45.47'sini topladı.