Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Avcılar’da eski başkan yüzde 1’i bile göremedi

Avcılar’ın CHP’li Belediye Başkanı Handan Toprak Benli aday gösterilmeyince DSP’den aday olduğu yarışta büyük fark yedi. Seçimi kazanan CHP’nin adayı Turan Hançerli 126 bin 416 oy alırken, Handan Toprak Benli ise bin 955 oy alabildi. Benli’nin oy oranı yüzde 0.81’de kaldı.

Özlem GÜVEMLİ
11:38 -
Haberler Gündem
Avcılar’da eski başkan yüzde 1’i bile göremedi

31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP'den aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek DSP'ye geçen isimlerden biri de Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli olmuştu. Avcılar'daki belediye başkanlığı yarışına DSP'den giren, belediye başkanı Handan Toprak Benli oyların yüzde 0.81'ini yani bin 955'ini aldı.

HANÇERLİ İPİ GÖĞÜSLEDİ

İpi göğüsleyen Türkiye'nin de ilk engelli Belediye Başkanı olan CHP adayı Turan Hançerli oldu. Hançerli oyların yüzde 52.11'ini yani 126 bin 416'sını aldı. AKP de ilçedeki oyların yüzde 45.47'sini topladı.

Avcılar’ın CHP’li yeni başkanı Turan Hançerli

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 11:40 01.04.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more