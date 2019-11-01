Avcılar’da iş adamına lüks aracında silahlı saldırı

Olay, Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde bulunan özel bir üniversitenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, ünlü iş adam Turgay Çolakoğlu iş yerinden çıktıktan sonra bir motosikletli kişi tarafından takip edildi. İş adamı Çolakoğlu, aracı ile giderken şüpheli kişi yada kişiler art arda silah ile araca doğru ateş etti.

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ARACI İLE ÜNİVERSİTENİN BAHÇESİNE GİRDİ

Saldırı da aracın kapılarına ve camına mermi isabet etti. İş adamı Turgay Çolakoğlu ise camın kırılması ile bacağına gelen parçalardan dolayı yaralandı. Saldırı sonrasında iş adamı aracı ile üniversitenin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme yaparken, şüpheli kişi ya da kişilerin yakalamak için çalışma başlatıldı. İHA