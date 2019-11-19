Avcılar’da kimyasal koku alarmı

Olay Avcılar’a bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Boya deposunda çalışan işçilerden biri, amonyak dolu bidonun kapağını açtı. Kokunun hızla yayılmasıyla paniğe kapılan sokak sakinleri belediye ve polisi telefon yağmuruna tuttu.

RUHSATSIZ DEPO KAPATILDI

Polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapattı. Bir çevre mühendisi de olayın yaşandığı depoda incelemede bulundu. Sıza amonyak maddesinin az miktarda olmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Yapılan incelemelerin ardından ruhsatsız olduğu tespit edilen depo kapatıldı. (İHA)