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Avcılar’da korkunç olay! Daha 15 yaşındaydı

Sıcak havadan bunalan ve Avcılar sahilinde denize giren 15 yaşlarında bir çocuk boğularak hayatını kaybetti.

17:42 -
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Avcılar’da korkunç olay! Daha 15 yaşındaydı

Olay, Denizköşkler sahilinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sahile tek başına gelen 15 yaşlarındaki bir çocuk denize girdi. İsmi öğrenilemeyen çocuk bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çocuğun yardımına yine denizdekiler koştu. İhbar üzerine sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşma başlattı. DHA

Son güncelleme: android-time 17:43 03.07.2019
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