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Avcılar’da okuldaki bıçaklamaya 2 tutuklama

Avcılar'da okulda çıkan kavgada Muhammed D. (14)'yi bıçaklayan Mücahit İ. ile babası Ahmet İ. tutuklandı.

android-time 18:17
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Avcılar’da okuldaki bıçaklamaya 2 tutuklama
Avcılar'da okulda çıkan kavgada Muhammed D. (14)'yi bıçaklayan Mücahit İ. ile babası Ahmet İ. tutuklandı.

Yeşilkent Mahallesi, Okul Caddesi üzerinden bulunan orta okulda dün saat 11.45’te 7. sınıf öğrencileri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi Muhammed D. (14) göğsünden bıçaklandı. Muhammed D., öğretmenleri tarafından hemen okulun yakındaki sağlık ocağına götürüldü. İlk müdahalesi sağlık ocağında yapılan Muhammed D., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Olaydan sonra Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Mücahit İ., ve babası Ahmet İ.  emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babanın “Okulda seni döveni bıçaklayabilirsin” diyerek oğlunu azmettirdiği öne sürüldü.  DHA

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Son güncelleme: android-time 18:4505.01.2019
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