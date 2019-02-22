Avcılar’da temizlik işçileri iş bıraktı

Belediyenin Fen İşleri’nde çalışan işçiler de bugün iş bıraktı. İşçiler, saat 10.00'da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde toplanarak, Avcılar Belediyesi önüne kadar yürüdü. “Direne, direne kazanacağız”, “İşçiler burada, başkan nerede” başta olmak üzere çeşitli sloganlar atan işçiler zaman zaman düdük çalarak, alkışlarla yönetimi protesto etti.

“İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZ ZOR DURUMDA”

Polisin güvenlik önlemi aldığı eylemde belediye binası önünde açıklama yapan Belediye İş 2 No'lu Şube Başkanı Erol Özdemir, 2 yıldan bu yana aynı sıkıntıyı çektiklerini, buna karşılık bir türlü ücretlerin düzenli ödenmediğini söyledi. Özdemir, “Bize bu eylemi yapmamamız için sayısız telefon aldık. Kime hizmet etmesi umurumuzda değil. İşçi arkadaşlarımız zor durumda. Başka çaremiz yoktu” dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Eylemin ardından Avcılar Belediyesi’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “31 Mart seçimleri öncesi kesinti olmayacağı taahhüt edilen belediyelerin hazine bütçesinden aldığı pay, İller Bankası tarafından yüksek oranda kesintiye uğramıştır. Belediye bütçelerinde önemli bir yere sahip olan bu kesinti nedeniyle taşerondan KHK ile kadroya geçen işçilerimize yarım maaş ödeme yapılabilmiştir. Belirlenen plan doğrultusunda önümüzdeki günlerde ödemeler yapılacaktır. Çalışanlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

