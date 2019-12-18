Avcılar’ın suçlusu ithal!

Avcılar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Huzur Toplantısı, Barış Manço Kültür Merkezi'nde, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Avcılar Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt'un yanısıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaşların katılımı ile düzenlendi.

2019 yılındaki faaliyetler ve Avcılar'ın sorunların masaya yatırıldığı programda, dikkat çekici veriler de yer aldı.

“OLAYLARA MÜDAHALE HIZIMIZ 5 DAKİKA 17 SANİYE”

Mahallelerde görülen yabancı şahısların mahalle sakinleri tarafından ekiplere bildirilmesi gerektiğini aktaran Yeşilyurt, vatandaşların huzuru için çalıştıklarını belirterek, “Olaylara 2018 yılında 9 dakika 30 saniyede müdahale ederken bu rakam bu yıl 5 dakika 17 saniyeye kadar düştü, aynı zamanda ruhsatlı silah satışlarında da ciddi anlamda bir düşüş yaşanıyor. 33 noktada 132 kamera ile ilçemiz sürekli takip ediliyor. 2018 yılında 5 bin 127 kişiye GBT uygulanırken bu yıl sayı 6 bin 727'ye yükseldi” ifadelerini kullandı. Yeşilyurt, Avcılar'ın suçlusunun yüzde 60'ı dışarıdan geliyor, yüzde 40'ı kendi ilçemizde” dedi.

“HIRSIZLIK AZALDI”

Avcılar'daki hırsızlık sayısının geçen yıl 380 iken bu yıl 280'ye düşürdüklerini söyleyen Yeşilyurt, “Avcılar halkının güven içinde yaşamaları için tüm mesai arkadaşlarımızla çaba göstermekteyiz. Halkımızdan isteğimiz polis ile irtibata geçmekten çekinmesinler. Polis ile diyalog kurarak çözüme ulaşmakta halkımızın bize büyük yardımları olacaktır” diye konuştu.

“ŞİKAYET ETMEKTEN ÇEKİNMESİNLER”

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan da temiz ve güvenli bir Avcılar için ellerinden gelen her hizmeti vereceklerini kaydederek, “Vatandaşlar şikayet etmekten çekinmesinler, şikayetlerini takip etsinler, rahatsız oldukları her durumu bizlere bildirsinler” diye konuştu. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançeli'de göreve geldikleri andan itibaren Avcılar halkına en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını kaydetti.

“EN ÇOK DEPREM SORULDU”

Toplantı sonrasında vatandaşların sorularını yanıtlandı.

35 yıldır Avcılar'da yaşayan bir vatandaş, Kaymakam İnan'ın komşusu olduğunu söyleyerek, duba ve park sorununa çözüm bulmasını istedi. Kaymakam İnan, “Ben de şikayetçiyim onlardan “deyince vatandaş ise “E o zaman ben kime şikayet edeyim?” cevabını vermesi, salondakileri güldürdü. Belediye Başkanı Hançerli'ye sorulan soruların başında ise deprem konusu geldi. Avcılarlılar artık deprem ile anılmak istemediklerini aktardı. Caddeye yakın okulların ses yalıtımından, sahildeki trafiğe, minibüsçülerin öğrencileri almamasından çöp kutusu yetersizliğine kadar her sorunun masaya yatırıldığı toplantı sonunda, ilçe yetkilileri sorunları kaydettiklerini ve en kısa sürede çözüm bulacaklarını söyledi.