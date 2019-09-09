AVM’de naklen şiddet

VR (Virtual Reality) olarak da bilinen sanal gerçeklik, kullanıcıların kendilerini bulundukları yerden farklı bir ortamı bir gözlük aracılığıyla 3 boyutlu olarak deneyimleyecekleri bir teknoloji olarak biliniyor.

Popüleritesi her geçen gün artan sanal gerçeklik gözlükleri bilgisayar oyunlarından inşaat sektörüne, turizmden spora bir çok alanda kullanıyor.

Bu teknoloji, son dönemde alışveriş merkezlerinde de kendine yer bulmaya başladı. Açılan sanal gerçeklik merkezlerinde saatlik veya dakikalık ücretler karşılığında oyun oynatılıyor.

Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi olan Emaar Squre Mall'da da VR Room ve VR Room Arena adıyla iki sanal gerçeklik oyun alanı bulunuyor. Ziyaretçiler 15 dakika için 35 lira, 30 dakika için 50, 60 dakika için ise 90 lira ücret vererek oyun oynuyor.

8 yaş ve üzeri için uygun olduğu belirtilen sanal gerçeklik oyunları kurulan ekranlardan da ziyaretçilere izletiliyor.

Az sonra izleyeceğiniz görüntüler 3 Eylül 2019 günü Emaar AVM'nin -3'üncü katında yer alan VR Room Arena'da çekildi.

Sanal gerçeklik gözlüğü ile bilgisayar oyunu oynayan bir müşterinin, oyunda tam otomatik silahlarla yaptığı “katliam” naklen alışveriş merkezinin ziyaretçilere hem izletildi hem de dinletildi.

Silah sesleriyle bir anda dehşete kapılan AVM müşterileri, küçük yaşta çocuklara bu tarz şiddet oyunlarının kamusal alanda izletilmesine tepki gösterdi.

İşte o görüntüler: