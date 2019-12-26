AVM’nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay!

Olay, akşam saatlerinde Yahyakaptan Mahallesi’ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. E.E., AVM’de bir süre gezdikten sonra kadınlar tuvaletine girdi. E.E., iddiaya göre, kabinlerden birinin altından telefonunu uzatıp, içerideki mağaza görevlisi kadının uygunsuz görüntülerini çekmeye çalıştı.
FARK EDİNCE ÇIĞLIK ATTI
Durumu fark eden kadın çığlık atınca panikleyen E.E., tuvaletten çıkıp, kaçmaya başladı. Güvenlik görevlilerince yakalanan E.E., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.
Mağaza görevlisi kadının, şikayetçi olduğu E.E. gözaltına alındı. DHA