Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AVM’nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay!

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletine girip, kabinlerden birinin kapısının altından cep telefonu kamerasıyla içerideki kadının uygunsuz görüntülerini çekmeye çalışan E.E. yakalanıp gözaltına alındı.

23:35 -
Haberler Gündem

Olay, akşam saatlerinde Yahyakaptan Mahallesi’ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. E.E., AVM’de bir süre gezdikten sonra kadınlar tuvaletine girdi. E.E., iddiaya göre, kabinlerden birinin altından telefonunu uzatıp, içerideki mağaza görevlisi kadının uygunsuz görüntülerini çekmeye çalıştı.

İLGİLİ HABERYurtta iğrenç olay: Pencereden attığı notla ortaya çıktıYurtta iğrenç olay: Pencereden attığı notla ortaya çıktı

FARK EDİNCE ÇIĞLIK ATTI

Durumu fark eden kadın çığlık atınca panikleyen E.E., tuvaletten çıkıp, kaçmaya başladı. Güvenlik görevlilerince yakalanan E.E., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Mağaza görevlisi kadının, şikayetçi olduğu E.E. gözaltına alındı. DHA

cep telefonu Denizli Haber Kadın Kocaeli Polis
Son güncelleme: 23:45 26.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more