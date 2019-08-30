Avrupa Ligi kurası canlı izle! CANLI YAYIN: Beşiktaş, Trabzonspor’un rakipleri belli oluyor…

Avrupa Ligi’nde gruplara kalma başarısı gösteren Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri bugün gerçekleştirilecek olan kura çekimi ile belli oluyor. Beşiktaş’ın birinci torbada yer aldığı kurada, Başakşehir üçüncü torbada, Trabzonspor ise dördüncü torbada bulunuyor. Taraftarların heyecanla beklediği, Avrupa Ligi'nde kura çekimini izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın bağlantısı bulunuyor. Canlı yayın başladığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE



UEFA AVRUPA LİGİ TORBALARI

1. TORBA: Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, BEŞİKTAŞ, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio

2. TORBA: PSV, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Borussia Monchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt

3. TORBA: Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg, BAŞAKŞEHİR

4. TORBA: AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, TRABZONSPOR, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros