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Avrupa’ya gidiş mülakatına Suriyelilerden yoğun ilgi

Batman'da, 500 Suriyeli sığınmacının Avrupa'ya gitmelerini sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Komiserliği'nin açtığı mülakata başvurmak isteyen Suriyeliler, uzun kuyruk oluşturdu.

android-time 17:50
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Avrupa’ya gidiş mülakatına Suriyelilerden yoğun ilgi
Batman'da, 500 Suriyeli sığınmacının Avrupa'ya gitmelerini sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Komiserliği'nin açtığı mülakata başvurmak isteyen Suriyeliler, uzun kuyruk oluşturdu.

Gaziantep’teki BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden Batman’a 5 kişilik heyet geldi. Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriyeli sığınmacıların belirlenmesi amacıyla Turgut Özal Bulvarı’ndaki otelde mülakat yapıldı. Mülakata yoğun ilgi gösteren Suriyeli aileler, otelin önünde uzun kuyruk oluşturdu. Sığınmacılar, heyetle görüşmek için soğuk havaya rağmen çocuklarıyla saatlerce kuyrukta bekledi.

FOTOĞRAFLAR:DHA

FOTOĞRAFLAR:DHA

Yakınlarının Avrupa’daki ülkelerde olması nedeniyle BM heyetine başvuruda bulunduklarını söyleyen bazı sığınmacılar, “Batman’da rahatız ama aile fertlerimiz Avrupa ülkelerinde. Ailelerimizin bölünmemesi için Avrupa’ya gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Batman’da yaşayan 21 bin Suriyeliden son 2 yılda 4 bin sığınmacının Avrupa ülkelerine gittiği, bu yıl da 500 kişinin gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

DHA

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Son güncelleme: android-time 17:5110.01.2019
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