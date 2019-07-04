Avukat İşler: Bu tip davalarda göstermelik cezalar verilirdi bu kez en yüksek cezayı aldılar

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci, 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, bir cemaate ait kız yurdundaki yangın faciasına ilişkin Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme 12 sanığı çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırırken, 6 sanık ise beraat etti.

Mahkeme heyeti, yurt müdürü Cumali Ali Genç'i 11 yıl 1 ay 10 gün, yurt yöneticileri İsmail Uğur'u 12 yıl 2 ay 20 gün, Mehmet Deniz'i 10 yıl, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve Ramazan Keleş'e 8'er yıl 10'ar ay 20'şer gün hapis cezası verdi.

KAMU GÖREVLİLERİNE BERAAT KARARI

Mahkeme, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ya da yaralanması' suçundan haklarında beraat kararı verdiği kamu görevlileri Mehmet Aktaş, Ramazan Arı, Davut Gökçeli, Bayram Aydın, Cihan Ünal'ı ‘görevi kötüye kullanma suçundan' 7'şer ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Kamu görevlilerine verilen 7'şer ay 15'er günlük hapis cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı. Mahkeme heyeti, itfaiye erleri Dursun Gökçe, Hasan Turan Çakmak, Nihat Sarraf, Yücel Turaç ile Mehmet İpek ve Zeki Yılmaz hakkında ise beraat kararı verdi.

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“BU TİP DAVALARDA GÖSTERMELİK CEZALAR VERİLİRDİ BU KEZ EN YÜKSEK CEZAYI ALDILAR”

Davayı başından beri takip eden Sosyal Haklar Derneği avukatlarından Evren İşler, Aladağ davasında mahkemenin yurt yöneticilerine üst sınırdan ceza vermesinin ilk olduğunu söyledi. İşler, “Bu tip davalarda daha çok göstermelik cezalar verilirdi. Bu kez ailelerin ve bizlerin ısrarla bu dosyayı bırakmamaları nedeniyle sanıklar en yüksek cezayı aldılar. Bu açıdan bakıldığında kararın olumlu olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Davada dört grup sanık olduğunu ve iki grubun ceza aldığını belirten Avukat Evren İşler, “Birinci grupta yurt yöneticileri, yani Süleymancılar vardı. İkinci grupta ise Milli Eğitim Müdürü’nün de arasında bulunduğu kamu görevlileri yer alıyordu. Mahkeme, birinci grupta yer alan sanıklardan 7 kişiye, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ya da yaralanması” suçundan üst sınırdan ceza verdi. Bu tip davalarda daha çok göstermelik cezalar verilirdi. Bu kez ailelerin ve bizlerin ısrarla bu dosyayı bırakmamaları nedeniyle sanıklar en yüksek cezayı aldılar. Bu açıdan bakıldığında kararın olumlu olduğunu düşünüyoruz. Tabi dosya açısından ise cezaların yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Biz, Olası kastla insan öldürme suçundan cezalandırılmalarını talep etmiştik” diye konuştu.

İkinci grupta yer alan kamu görevlilerinin ölüme sebebiyet verme suçundan beraat etmelerini eleştiren İşler, “Kamu görevlilerinin de bu kız çocuklarının ölümünde sorumlu olduklarını ve bu suçtan cezalandırılmalarını talep etmiştik. Ancak, mahkeme bu suçtan bu sanıklara beraat kararı verdi. Ve cezasızlık diyebileceğimiz bir cezayla yani, “Görevi kötüye kullanma” suçundan cezalandırılmalarına karar verdi” diye konuştu.

SANIKLAR CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?

Ceza hukukçusu Ufuk Uzunoğlu mahkemenin sanıklara taksirle ölüme sebebiyet suçundan verilen cezayı değerlendirdi. Uzunoğlu, “Öldürme suçunun taksirle işlenmesi hali düzenlenmiştir. ‘Taksir’ kusur derecesi olarak ‘Kasıt’tan farklıdır. Taksirle öldürme suçunda sanık ortaya çıkabilecek kötü sonucu bilmekte, fakat istememektedir. Yargılanan sanıkların yangınla ilgili gerekli tedbirleri almamış olması bu çerçevede değerlendirilmiştir” dedi.

Ceza tayini yönünden bakıldığında kusurun yoğunluğu dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşıldığını belirten Uzunoğlu, “Suç, birden fazla insanın ölümüne yol açtığından alt sınırdan

uzaklaşılmış hatta üst sınıra yakın ceza verilmiş olması dikkat çekicidir. Bu karar kesin karar değildir. Müdahillerin de sanıkların da üst mahkemede itiraz hakkı bulunmaktadır” ifadesinde bulundu.

Uzunoğlu kararın bu haliyle onanması durumunda, sanıkların 2/3 infaz kuralına tabi olacaklarını belirterek, 8 yıl 10 ay 20 gün ceza alan sanıkların denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamayacaklarını ve cezanın 4 yıl 11 ayını cezaevinde geçireceklerini belirtti.

12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası alan sanıkların ise cezalarının en az 7 yıl 1 ayını cezaevinde geçireceklerini söyledi.