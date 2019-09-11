Avukatları başvurdu: Demirtaş tahliye olabilir

Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Eylül tarihinde Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsü'nde görülen dava duruşmasında tahliye kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Eylül tarihinde ise karara itirazda bulundu. Ancak Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan itirazı reddetti.

Ret kararını Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir sosyal medya hesabında paylaştı. Mahkemenin karar metninde “Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin ilgili ara kararındai gerekçeye göre; sanık Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine dair verilen kararında usul ve yasaya aykırı herhangi bir cihet bulunmadığı anlaşıldığından reddine (…) oy birliği ile karar verildi” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

TAHLİYESİ GÜNDEMDE

Avukatları şimdi de İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak Selahattin Demirtaş'a verilen 4 yıl 8 ay hapis cezasının ‘mahsup sayılmasını’ talep etti. Mahkemenin mahsupluk başvurusunu kabul etmesi durumunda cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak Demirtaş'ın bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edilmesi bekleniyor.