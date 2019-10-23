Avukatların ardından ‘yeşil’ sırası oluştu

Türkiye'de halen yeşil pasaport alma hakkına sahip kişi sayısı 2 milyona yaklaştı. 160 ülkeye vizesiz seyahat olanağı tanıyan yeşil pasaport sayısının giderek artması, ‘'Yakında yeşil pasaporta da vize gelir'' kaygılarına yol açıyor. Son yapılan değişiklikle meslekte 15 yılını dolduran 40 bin avukat ile eş ve çocukları da bu haktan yararlanacak. Yeşil pasaport sahibi bazı kişilerin iltica talebinde bulunması ve suça karışması, Avrupa ülkelerinin yeşil pasaportlu Türk vatandaşlarına vize getirilmesi taleplerine de neden oluyor.

YILDA 400 BİN KİŞİ

Yeşil pasaport ile yurt dışına çıkan kişi sayısının ise yılda ortalama 400 bin kişi olduğu bildirildi. Son 5 yılda yeşil pasaport ile 1 milyon 970 bin kişi yurtdışına seyahat etti. Bordo renkli normal pasaport ile de son 5 yılda yaklaşık 13 milyon kişi yurt dışına çıktı.

Hususi pasaport olarak da bilinen yeşil pasaport, devletteki 1., 2. ve 3. derece memurlara, il ve ilçe belediye başkanlarına belli miktarın üzerinde ihracat yapan iş adamları ile bunları eş ve 25 yaşına kadar olan çocukları ile emeklilerine veriliyor. Milletlerarası kuruluşlarda çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türk Kızılay görevlileri de bu pasaportu alabiliyor.