Avukatlık ihalelerinin abonesi oldular

Başakşehir Belediyesi’nin 2019 yılı için açtığı toplam 574 bin 200 liralık üç avukatlık ihalesini yine İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın başdanışmanı ve AKP’li eski meclis üyesi Osman Kıdık’ın kurucusu olduğu hukuk bürosunun avukatı aldı. 2017 ve 2018 yıllarında da aynı ihaleleri aynı hukuk bürosunun avukatı Eyüp Ergin almıştı. Yani 3 yılda toplam 1 milyon 692 bin 700 TL’lik avukatlık ihalesi aynı isme verilmiş oldu.

Başakşehir Belediyesi'nin son üç yıldır açtığı toplam 1 milyon 692 bin 700'lik avukatlık ihalelerini aynı hukuk bürosunun kazanması tepkilere neden oluyor. 2017 yılında 620 bin 500 TL, 2018 yılında 498 bin TL, 2019 yılında da 574 bin 200 TL bedelli avukatlık ihaleleri avukat Eyüp Ergin tarafından alındı. İhalelerde adı geçen Eyüp Ergin, Metropol Hukuk Bürosu avukatı. Metropol Hukuk Bürosu'nun kurucu ortağı da Osman Kıdık. Kıdık şu an İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın Emlak ve İstimlak İşlerinden sorumlu başdanışmanı. Osman Kıdık, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde AKP'den İBB meclis üyesi oldu. 2015'te milletvekilliği adaylığı için meclis üyeliğinden istifa eden Osman Kıdık, Mevlüt Uysal'ın İBB Başkanı olmasıyla birlikte danışmanı oldu.

3 İHALE DE AYNI GÜN DÜZENLENDİ

Tartışmaların odağındaki Metropol Hukuk Bürosu, Başakşehir Belediyesi'nin 2017 ve 2018 yılında olduğu gibi son olarak 2019 yılı için açtığı üç ayrı avukatlık ihalesini de aldı. 3 ihale de 19 Aralık 2018 günü düzenlendi. Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği “Olimpiyat bölgesi kamulaştırılmasına dair avukatlık danışmanlık hizmeti” ihalesi 186 bin TL'ye Eyüp Ergin'e verildi. 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasını kapsayan avukatlık işi için sözleşme imzalandı. Diğer ihale de “İdari davalar için avukatlık danışmanlık hizmeti alımı” işi için açıldı. Yine bir yıllık olan bu işin ihalesini Eyüp Ergin 190 bin 200 liraya aldı. Aynı gün “Adli davalar için avukatlık danışmanlık hizmeti alımı” için açılan bir yıllık ihale de 198 bin liralık teklifin sahibi Eyüp Ergin'in oldu. Böylece toplam 574 bin 200 TL'lik avukatlık ihalesi Uysal'ın danışmanının şirketine gitti.

“RAKAMLAR PİYASA DEĞERİNİN ÇOK ÜZERİNDE…”

CHP'nin Başakşehir Belediye Başkan aday adayı ve Meclis Üyesi olan Abdulhadi Akmugan, ihalelerin piyasa değerinin çok üzerinde rakamlara 3 dönemdir hep aynı isme verilmesine tepki gösterdi. Akmugan, 3 yıldır verilen avukatlık ihalelerinin yıllık ortalamasının 550 bin lira olduğuna dikkat çekerek “Normal şartlarda bu işin yıllık maliyeti 100-150 bin lira civarındadır. Yıllık 550 bin civarındaki ihalenin hep aynı firmaya verilmesi kaynak aktarımıdır” dedi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın daha önce Başakşehir Belediye Başkanı olduğunu, danışmanı Osman Kıdık'ın da 2 dönem Başakşehir'den meclis üyesi olarak seçildiğini belirten Akmugan, “Bu siyasi ilişkiler ortadayken ihale içeriğine ilişkin hukuk bürosunun bilgileri alması çok mümkün. Bu durum İhale Kanunu'na aykırı. Böyle bir bilgi alışverişi yoksa bile etik değil” diye konuştu. Akmugan, Başakşehir Belediyesi'nin kendi bünyesinde kadrolu 4 avukatı bulunduğunu da söyledi. Daha önceki yıllarda yapılan Sayıştay denetimlerinde, Başakşehir Belediyesi'nin piyasa değerinin üzerinde olan ve hep aynı isimlere verilen ihalelerin eleştiri konusu olduğunu hatırlatan Akmugan, konuyu İBB Meclis gündemine taşıyacaklarını ve hukuki yollara da başvuracaklarını açıkladı.