Avukattan kan donduran savunma: Üç çocuğunu öldüren bir annedir, cani değildir

Adana’da geçen yıl eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları kilitleyerek, 3 yaşındaki oğlu Mahmut, 7 yaşındaki kızı Semanur ve 9 yaşındaki Mehmet Emin‘i bıçakla öldüren, ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Selma C.’nin yargılanmasına başlandı.

“Çocuklarını kasten öldürmek” suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan sanık, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

“DEVAMLI BOŞLUĞA BAKIYORDU”

Sanığın avukatı ise dava dosyasını almakta önce tereddüt ettiğini belirterek “Müvekkilimle cezaevinde görüştüm. Psikolojisi çok bozuktu. Devamlı boşluğa bakıyordu. Çocuklarını öldüren bir annedir, cani değildir. Eşi şu anda bir başka kadınla birlikte yaşıyor, kadın 6,5 aylık hamiledir. Selma'dan boşanmaları söz konusu bile değil” dedi.

“EV HAPSİYLE TAHLİYE TALEP EDİYORUZ”

Selma C’nin devamlı eşi ve yakınları tarafından dövülen, şiddet gören bir kadın olduğunu savunan avukat, şu ifadeleri kullandı:

“Eşi Selma'ya ‘Senin üzerine kuma getireceğim.’ demiştir. Selma da eşi nazarında her şeyden daha değersiz olduğunu düşünerek çocuklarını üvey anne eline bırakmamak için ‘Bu kötü dünyada yaşayamam.' diyerek eylemini gerçekleştirmiştir. Akıl sağlığı iyi değildir, ev hapsiyle tahliye edilmesini talep ediyoruz.”

GÖZLEM İÇİN İSTANBUL’A GÖNDERİLECEK

Mahkeme heyeti, sanık Selma C'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Heyet, daha önce yapılan muayenesinde cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verilen sanığın üç hafta süreyi geçmeyecek şekilde İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda gözlem altında tutulup cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde yeni bir rapor aldırılmasını da kararlaştırdı. (AA)