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Ayağını camdan çıkartarak kilometrelerce araç kullandı

İstanbul'da bir kişinin ayağını camdan çıkartarak tehlikeli biçimde araç kullanması kameralara yansıdı.

12:09 -
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Görenlerin hayrete düştüğü olay dün 17.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü sol ayağını camdan çıkartarak araç kullanması görenlerde şaşkınlık yarattı. Trafikte de makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü D-100 Karayolu’ndan Firuzköy Bulvarı’na bağlanarak, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı arasında yaklaşık 7 kilometre boyunca bu şekilde araç kullanamaya devam ettiği görüntülendi.

Bir ayağını camdan çıkartarak otomobili kullanan sürücünün, trafikteki diğer sürücüleri ve yanında yolcu koltuğunda oturan bir kadının canını da hiçe sayarak yolculuğunu sürdürmesi dikkat çekti.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL,(DHA)

D-100 Esenyurt istanbul otomobil
Son güncelleme: 12:42 15.09.2019
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