CANLI İZLE: Ayazma ve Hoşdere TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayında belli oluyor

TOKİ İstanbul Silivri, Tuzla ve Başakşehir’de kura sonuçları belli oldu. Bugün ise canlı yayında Başakşehir Ayazma ve Hoşdere TOKİ kura çekilişi sonuçları belli olacak. Kura çekilişi izleyerek TOKİ sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Liste liste sonuçlar ise canlı yayının ardından TOKİ resmi sitesine eklenecek.

TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

TOKİ canlı yayın kura çekişi başladı! İstanbul’da dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olması için inşaa edilen, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında 4 bin 467 konutun bir kısmının kura çekilişi bugün canlı yayında belirleniyor. Geçtiğimiz aylarda başvuruları toplanan konutlar için müjdeli haber bekleyen vatandaşlara sonuç kazanmasalar dahi SMS ile bildirilecek.

2020’DE İSTANBUL İÇİN 10 BİN TOKİ KONUTU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konuta 300 bin üzerinde başvuru yapıldığını, 26 Haziran itibarıyla İstanbul'da kura çekimlerine başlayacaklarını dile getirdi.

Vatandaşların İstanbul projelerine gösterdiği yoğun talebi dikkate aldıklarını vurgulayan Bulut, 2020'de İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar için yaklaşık 10 bin yeni konutu daha satışa sunacaklarını açıkladı.