Ayçiçeğini hastalık vurdu, 60 bin dönüm ekili alan etkilendi

Edirne'de satılan ayçiçeği tohumuna göre tahmini; ekili 60 bin dönüm ayçiçeği bozulduğunu belirten Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, hastalığın iklim şartları nedeniyle tohumun toprakta uzun süre kalmasından kaynaklandığını söyledi.

TOHUM TOPRAKTA UZUN SÜRE KALDI

“Mart ayında ekimi gerçekleşen ayçiçeği tohumunun, gece ve gündüzlerin serin geçmesinin etkilendiğini” söyleyen Arabacı, “Tohumun topraktan çıkışı uzun süreyi buldu. Bu süre içerisinde üzerine yağmurda yağdığı için tohum toprakta daha çok kaldı. Doğal olarak hastalık oluştu. Bu hastalık toprakta uzun süre kalan tohumdan dolayı yaşanan bir hastalık. Dayanıklı çeşit olmadığı için hastalığa yakalandı” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ İYİCE DARA GİRDİ

Girdi maliyetlerinin arttığı bir senede, bir de bu sıkıntının yaşanması çiftçiyi dara soktuğunu kaydeden Arabacı, şöyle konuştu; “Bizim yetkililerden talebimiz, tohum maliyetinde çiftçiye destek olmaları. Dayanıklı tohum satılmasını tercih ediyoruz. Bakanlığın toleranslı çeşitlere izin vermemesi gerekiyor. Bir çuval ayçiçeği tohumunun fiyatı 800 ila bin TL arasında değişiyor. Bir çuval tohum 30 dönüm arazi ekiyor”