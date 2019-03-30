Ayda 500 lira vereceğim

ADAYLAR ANLATIYOR

Yüksel ŞENGÜL

Ordu (Mesudiye) doğumlu olsa da kendisini 30 yıldır oturduğu Çekmeköylü olarak tanımlayan CHP'nin Çekmeköy Belediye Başkan adayı Seyfettin Yıldırım ile projelerini konuştuk.

– Çekmeköy'ün önce sorunlarını anlatır mısınız?

Öncelikle imar adaletsizliği var. Otopark sorunu yüzünden insanlar birbirlerine küs, konuşmuyor. İşsizlik had safhada. Tamamen ranta dayalı planlar yüzünden Çekmeköy'de bir kişiye düşen yeşil alan miktarı ne yazık ki 2 metre kareyi geçemiyor. Kültür, sanat, eğitim ve spor alanları inanılmaz kısır ve az. Çekmeköy'de üretim yok, tüketim var.

– Bunların çözümü sizde mevcut mu?

Çekmeköy'ün bütün sorunlarını çözmeye geliyorum. Yapacağımız yatırımlarla 5 yıl sonra Çekmeköy, Anadolu yakasının parlayan yıldızı olacak.

– 31 Mart akşamı sonuç ne olur size göre?

Çekmeköy'de seçimi CHP kazanacak. Halktan ihtiyaç fazlası ilaçları toplayarak doktor kontrolünde yine halka bedava dağıtacağımız bir projemiz var. Halk Eczaneleri projemi anlatırken dilim sürçtü ve ‘Tarihi geçmiş ilaçları bedava dağıtacağız' dedim. Anında sosyal medyaya taşındı. Beni hırpalamaya çalıştılar. Dil sürçmesi herkesin başına gelir.

– “En büyük hizmetim olacak” dediğiniz Aile Belediyeciliği'ni konuşalım mı?

Kadınlara Aile Kartları dağıtacağım. Kartlar üzerinden aylık geliri 2 bin liranın altında olan her ailenin banka hesabına ayda 500 lira yatıracağım. Orta ve liseye giden çocuklara 100 lira, üniversiteye gidenlere 300 lira desteğimiz olacak. Okula gitmeyen çocuklara her gün süt ve ekmeği bedava vereceğiz. Evlenecek olan dar gelirliye düğün salonu ve beyaz eşya bizden, ayrıca 2 bin lira da yardım parası ödeyeceğiz.

– Esnafa destek olacak mısınız?

Elbette. Önce esnaf kardeşlerim için tabela ve çevre temizlik vergilerini yüzde 50 oranında indireceğim. Çekmeköyümüzde dört dükkandan biri kapandı. Ekonomik kriz esnafı vurdu.Burada AVM kurmak yerine alışverişi teşvik etmek için Alışveriş Bulvarlar'ı açacağız.

Bir oydan iktidar çıkar

– İşsizlik konusunda çalışmalarınız olacak mı?

Yetenek Akademisi kuracağız. Çocukları hayata başlamadan yeteneklerine göre yönlendireceğiz. Gençlerin meslek sahibi olmaları için eğitimler vereceğiz. Ranta yönelik değil halka yönelik belediyecilik yapacağız.

– Çekmeköy'de nöbetçi belediyecilik dönemini başlatacağınız doğru mu?

Belediyemizde gündüz ekibi ve gece ekibi olacak. Vardiya usulü hizmet vereceğiz, kapımız kapanmayacak, hizmet durmayacak. Ayrıca Çekmeköy Belediyesi'nde Çekmeköylü olmayan bir kişi bile çalışamayacak.

– Çocukları da unutmadınız galiba…

Çocuklar bizim baş tacımızdır. Sunay Akın'ın önderliğinde çocuklar için Hayal Kahramanları Müzesi ve Doğa Tarihi Müzesi'ni Çekmeköy'de en kısa zamanda kuracağız.

– Son bir mesaj alalım…

Sandığa gitmeyen yüzde 15'lik bir bölüme sesleniyorum. Lütfen pazar günü sandığa gidiniz. Türkiye'nin geleceği için yapın bunu. ‘Bir oydan ne çıkar?' demeyin. Bir oydan iktidar çıkar.