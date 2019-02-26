Aydın Doğan kağıt davasında ifade verdi: Olmayan bir suç isnat edilmeye çalışıldı

İstanbul 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aydın Doğan ve avukatları katıldı. Diğer sanıklar Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu ile şikayetçi SPK’yı avukatları temsil etti.

“İTİBARIM ZEDELENDİ”

Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin bozma kararı okunduktan sonra söz alan Aydın Doğan, “Bana göre bu dava başından yanlış açılmıştır. Hukuka aykırı bir şey yoktur. Ameliyat olmuştum. Mahkemeye rapor göndermiştim. Ancak önceki hakim, hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştır. Bu konu basında yer aldı, itibarım zedelendi” dedi. Doğan daha sonra 6 sayfadan oluşan yazılı savunmasını mahkemeye ibraz etti.

“OLMAYAN BİR SUÇ İSANAT ETMEYE ÇALIŞILDI”

Doğan’ın yazılı savunmasında, ” Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin bozma kararı, 7. Ceza Dairesi’nin bozma kararının aynen kopyalanmasından ibarettir. Aynı bozma kararını kabul etmem mümkün değil. 10 yılı aşkın süredir devam eden bu dava ile tarafımıza, mevcut hukuk sisteminde var olmayan bir suç isnat edilmeye çalışılmaktadır” denildi.

BOZMA KARARINDA İMZASI BULUNAN FETÖ İTİRAFÇISI…

Savunmasının devamında; “Yargıtay 7. Dairesinin bozma kararında dönemin FETÖ terör örgütü ileri gelenlerinden olan ve sonradan HSYK üyeliğine seçilen eski hakim Kerim Tosun’un imzası vardır. Keza Süleyman Pehlivan isimli üyenin de örgüt üyeliği ile meslekten ihraç edildiği de bilinmektedir. 15 Temmuz darbesinden sonra bu kişilerin tutuklandıkları, özellikle Kerim Tosun’un etkin pişmanlık hükümleri kapsamında o dönemde Yargıtay’da yaptıklarını anlattığı, gelen talimatlara göre herhangi bir dosyaya bozma veya onama kararı verdikleri de tüm kamuoyunca ve yargı çevrelerince bilinmektedir” ifadelerine yer verildi.

“ZARAR VARSA DA TESPİTİ MÜMKÜN DEĞİL”

Daha sonra söz alan Aydın Doğan’ın avukatları ise, “Yargılama safhasında İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi katılan (SPK) kurumdan, kurumca yapılmış bir inceleme, tespit edilen bir zarar, bu zararın oluşumu ile ilgili bilgi talep etmiş, 23 Haziran 2010 tarihli yazı ile kurumca bir inceleme yapılmadığı, zarar varsa bunun tespitinin mümkün olmadığı ve miktarı ile beraber oluşum şeklinin de tespit edilemeyeceği bildirilmiştir” dediler. Duruşma Haziran’a ertelendi.

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZMUŞTU

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonucunda, sanıklar Aydın Doğan, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu’nun, atılı suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti. Yargıtay 7. Dairesi ise Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan düzenleme nedeniyle verilen beraat kararının tekrar gözden geçirilmesi için bozarak dava dosyasını mahkemeye iade etmişti. Yargıtay’ın bozma kararından ardından dosyaya yeniden bakan İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk kararında direnmişti. Dava dosyası yeniden Yargıtay’a gönderilmişti. Dosyaya bakan Yargıtay 19. Ceza Dairesi ise daha önce sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozarak sanıklar hakkında atılı suçun unsurlarının oluştuğuna ve sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.