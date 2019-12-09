Aydın Doğan: Tabii medyayı özlüyorum, tabii içim çekiyor

Doğan Holding, iş hayatındaki 60'ıncı yıl dönümünü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı bir programla kutladı.

Erdoğan, Doğan için yaptığı övgü dolu konuşmasında, “Yaptığı hizmetlerden dolayı ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Medya grubunu bir süre önce Demirören Grubu'na satan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan T24'ün sorusu üzerine “Medyayı özlememek mümkün değil. Tabii özlüyorum, tabii içim çekiyor, tabii takip ediyorum” diye konuştu.

15 TEMMUZ DURUŞU

Doğan Ailesi'ne ait İstanbul'daki otelde yapılan kutlama programına Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, Doğan Grubu'ndan övgüyle söz etti.

“Enerjiden perakendeciliğe, sanayiden finansa, turizmden gayrimenkule kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren Doğan Grubu, 60 yıldır ülkemiz için katma değer üretiyor” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Sayın Doğan, başarılı bir iş adamı, iyi bir Kelkit ve Gümüşhane sevdalısı olduğu kadar takdire şayan bir hayır ve kültür sanat insanıdır. Kendisinin 15 Temmuz darbe girişimindeki ilkeli ve sağlam duruşunun altını da özellikle burada çizmek istiyorum. Doğan Grubu medyadan çekilmiş olsa da kendisinin diğer alanlardaki çalışmaları ve yatırımlarıyla bu güçlü demokratik duruşu desteklemeyi sürdüreceğine inanıyorum.”

KEŞKELERLE DOLUYUM

Aydın Doğan ise konuşmasında, “içinin keşkelerle dolu olduğunu” söyledi. “Keşke daha fazla yatırım yapsaydım, keşke daha fazla istihdam yaratsaydım” dedi. En çok gururlandığı şeylerden birinin “en yüksek vergi ödeyenlerden biri olmak” olduğunu söyleyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

EN ÖNEMLİ KATKI VERGİ

“45 yıldır bunu devam ettiriyorum. Benim için vergisini dürüst vermeyen vatanseverlik sınavından geçemez. Bir iş adamının ülkesine yaptığı en önemli katkı vergi vermektir. İftihar ettiğim ikinci şey; vakıf olarak eğitime, sanata, kültüre yaptığımız katkılar. 60 yıl önce bu yola çıkarken kendi kendime bazı kurallar koymuştum. Bunlar sonradan şirketlerimizin anayasası oldu. Bu anayasanın en önemli maddesi şudur; bu ülkede kazandığımızı bu ülkeye yatırım olarak geri vermek.” Doğan, son vergi rekortmeni birincilik belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığını hatırlatarak, “Boş durmuyorum, halen hayallerimin peşinde koşuyorum” ifadesini kullandı

Kelkit türküsü söyleyen Şevval Sam'a eşlik etti

Gecede, Şevval Sam sahne aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Aydın Doğan ile Şevval Sam birlikte Kelkit Türküsü'nü seslendirdi.

Geceye katılanlar arasında şu isimler yer aldı: İlker Başbuğ, Binali Yıldırım, Mustafa Oğuz, Mehmet Y. Yılmaz, Şirin Payzın, Murat Sabuncu, Berna Yılmaz, Mücahit Arslan, Avukat İsmail Yılmaz, Mehmet Ali Yalçındağ, Ali Sabancı, Ertuğrul Özkök, Ahmet Güneştekin, Ayşe Cemal, Aslı Aydıntaşbaş, Güneri Civaoğlu, Nagehan Alçı, Hamdi Akın, Can Kıraç, Celal Adan, Jeffi Medina, Ahmet Çalık, Zafer Yavan, Abdülkadir Aksu, Turgay Olcayto, Yılmaz Büyükerşen, Cem Kozlu, Derya Sazak, Elçin Erkoç, Salih Zeki Danışment, Cüneyt Özdemir, Mete Belovacıklı, Murat Yetkin, Melis Alphan, Taha Akyol, Doğan Hızlan, Cemre Birand, Vahap Munyar.