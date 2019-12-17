Aydın’da aşırı hız iki cana mal oldu

Kaza sabah saatlerinde Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nden Kuşadası istikametine ilerleyen Ali Korkmaz idaresindeki lüks araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajı alamayıp, takla atarak yol kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan araç sürücüsünü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Araçta yolcu olarak bulunan ve olay yerinde hayatını kaybeden iki kişi Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından aracın tavan kısmı kesilerek sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin kimlik tespit çalışmalarına ve kazayla ilgili incelemelere devam ediliyor. (İHA)