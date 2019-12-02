Aydın’da iki sağlık memuruna saldırı!

Pazartesi gece 00:20 saatlerinde yaşanan olayda bir grubun Hastane Acil Servis bölümüne geldiği, yakınlarının pansumanının yapılmadığı gerekçesiyle arbede çıkardı. Yaşanan arbedede Devlet Hastanesi Sağlık Memurları Harun Baş ve Yahya Ağca yaralandı. Sağlık memurlarının çeşitli yerlerinde darbeden oluşan yaralanmaların ve bir sağlık memurunun parmağında kırık olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak beş kişinin güvenlik güçlerince yakalandığı ve ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldükleri öğrenildi.

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İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU, OLAYI KINADI

Öte yandan Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu başkanlığında faaliyetini sürdüren İlçe İnsan Hakları Kurulu üyeleri, olayla ilgili Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesini ziyaret ederek, Başhekim Mustafa İkizek’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şiddetin her türlüsünün kabul edilemeyeceğini belirten Kaymakam Kurtbeyoğlu, şunları kaydetti:

“2 Aralık gecesi saat 00.20 sularında hastanemize gelen beş kişi, sağlık çalışanlarımız, acil serviste bir başka arkadaşa dikiş atarken, kendi hastalarının pansumanlarının yapılması talebiyle şiddetli bir baskı uygulamışlar. Arkadaşlarımız hasta mahremiyetinin korunması ve sıradaki acil hastanın işleminin tamamlanmasının ardından kendi pansumanlarının yapılabileceğini ifade etmelerine rağmen, şahıslar olayı sözlü şiddetten, fiili şiddete dönüştürmüşler. Kurulumuz bu olayı üzüntü ile karşılamış ve kınama kararı almıştır. Ümit ediyorum ki bugünden sonra kurulumuzun toplantısında böyle bir karar almak zorunda kalmayız.” (AA/İHA)