Aydın’da jeotermal tepkisi: sesimizi duyun artık

2007 yılında çıkarılan jeotermal yasası sonrası topraklarının %85’i jeotermal kullanımına açılan Aydın merkez ilçesi Efeler halkı seslerini duyurabilmek için jeotermal alanına gelerek protesto etti. Efeler’e bir kilometre uzaklıktaki Yılmazköy'de mahkeme kararıyla durdurulan çalışmaların devam ettirilmesine tepki gösteren halk, “Mahkeme kararına uyun ve saygı duyun” çağrısında bulundu.

SESİMİZİ DUYUN!

Aydın Çevre Ve Kültür Platformu (AYÇEP) Başkanı Mehmet Vergili “50'ye yakın jeotermal şirketlere karşı açılan ve 5 yıldır suren davalardan 8'ini kazanmamıza rağmen kimse kanun ve hukuk dinlemiyor. Yılmazköy'den yükselen çığlığı duyun artık” dedi.

Yaklaşık iki yıl önce, Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi çevresine yapılacak jeotermal enerji santraline karşı köylüler, çadırlarda aylarca nöbet tutmuş, çevre illerden gelen STK'lar da eylemi desteklemişti. Açtıkları davayı kazandıklarını ileri süren köylüler, mahkemeye rağmen çalışmaların devam ettirildiğini belirterek çalışma alanına geldi.

“ŞİMDİLİK ÇALIŞMAYI ENGELLEDİK AMA YA SONRA?”

“Elimizde mahkeme kararı var ama bunu bile dinlemiyorlar” diyen AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili, “Kızılcaköy'de olduğu gibi Yılmazköy'de de 5 yıldır suren Efkan Çetin ve 50 yakın jeotermal şirketlere karşı açılan 8 dava vatandaşlar lehine sonuçlandı. Buna rağmen dün (Cumartesi) Jeotermal Kenkepaş Enerji şirketi, yasal olmadığı halede borularını halkın yolundan geçirmeye çalıştı. Borularını yola indirmeye çalışırken köylü vatandaşlar tarafından engellenmeye çalışıldı. Bu arada yolun Efeler belediyeye ait olmasından dolayı, Efeler Belediyesi kamyon ve kepçe gibi büyük araçlarını inşaat bölgesine göndererek yolu kapatıp şirketin çalışmasını durdurmayı başardı.”

JANDARMA ÇALIŞMAYI DURDURDU

Efeler Belediyesi yetkilisi gelerek yolun kendi belediyelerine ait olduğunu, yolda çalışma izinlerinin olmadığını ve bu gerekçeyle çalışmanın durdurulması gerektiğini belirtmesi üzerine çalışmaya son verildiğini kaydeden Vergili, “Bundan sonra ne yapacağız bilemiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz; Yılmazköy'den yükselen çığlığı duyun artık” çağrısında bulundu.