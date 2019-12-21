Aygün’den rest: ‘Görüntüler elimde, teslim edeceğim’

Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) ve 24. Dönem CHP milletvekili Sinan Aygün Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki ‘25 milyon lira rüşvet istedikleri' iddiasıyla açtığı suç duyurusunda geçen delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edeceğini açıkladı.

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Rüşvet iddialarıyla ilgili görüntü ve kayıtları ‘gizlilik kararı' sebebiyle kamuoyuyla paylaşamadığını belirten Aygün, “Delilleri teslim etmedim. Onunla (deliller) ilgili, kamuoyuna vermemem konusunda bana uyarı geldi. Savcılığa elimde görüntüler olduğunu söyledim zaten. Savcılığa teslim edeceğim. Ancak şu an onları açıklamam yanlış” ifadesini kullandı.

HAKSIZ KAZANÇ İDDİALARINA YANIT

Aygün, suç duyurusunun ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada yer alan, “Mahkeme kararının geçmiş dönemde uygulanmaması nedeniyle yaklaşık 570 milyon TL ‘haksız kazanç' elde eden Sinan Aygün…” şeklindeki iddiasına yanıt veren Aygün:

“Bu konuda tek bir şey söylerim. Bu imar artırımından dolayı. Yani bu, emsali 1.5'ten 2.5'e almak için. Belediyeye 2016'da, çevredeki emsal kararları göstererek ‘Bana 2.5 ver' diye müracaat ettim. O dönem Melih Gökçek'le aramız yoktu. Emsalimi 2.1 verdi. ‘2.1 olmaz, 2.5 olur' diye bunu mahkemeye götürecektim. Sonra ‘Uzatmayalım, inşaatına başla' denildi. Çünkü yanım, karşım 2.5 emsal, bölgedeki diğerleri 3, 4, 5 diye gidiyor. Aradaki farkı 0.60 puan arttırmış oldum. Yani ‘0.60 puanın değeri, 570 trilyon (milyon)' diyorlar.” dedi.

‘CEKETİMİ ALIR ÇIKARIM’

Sinan Aygün, mahkemeye taşınan ODTÜ'nün karşısındaki TOGO İnşaat'la ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şu çağrıyı yaptı:

“Sizin vasıtanızla çağrıda bulunuyorum. 0.60 değil, binanın tamamını içindeki arsaları, bitmiş şeklini, camları takılmış şeklini anahtar teslim 570 trilyona (milyon) ben belediyeye satayım. Belediye, Mansur (Yavaş) efendi böyle bir iddiada bulunuyorsa; 570 trilyonu (milyon) versin, ben binanın tamamını ona vereyim. ‘Bu ranttan dolayı 570 trilyon (milyon) para kazandı' diyorlar. Ben yüzde yüzünü 570 trilyona (milyon) satayım onlara. Parayı getirsin. Rant da onların olsun. Kendilerine kâr kalsın. Bu bütün Türkiye için geçerli bu arada. Ceketimi alır çıkarım. Mansur koysun parayı, burayı ODTÜ yurdu yapsın. Alsın, ODTÜ'ye bağışlasın. 2 bin çocuğun hayatı kurtulur.”