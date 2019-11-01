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Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı

Ardahan'ın Bağdeşen köyünde, koyun otlatan Onur Beşli (24), ateş yakmak için odun topladığı sırada karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmak için uçurumdan atlayan Beşli, hastaneye kaldırıldı.

22:34 -
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Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı

Olay, öğleden sonra Bagdeşen köyü yaylasında meydana geldi. Yaylada koyun otlatan Onur Beşli, ateş yakmak için odun topladığı sırada kayalık bölgede ayı ile karşılaştı.

ARDAHAN’IN BAĞDEŞEN KOYU YAYLASINDA HAYVANLARINI OTLATAN ONUR BEŞLİ (24), AYI SALDIRISINA UĞRADI. PENÇE DARBELERİYLE BAŞINDAN VE BACAĞINDAN YARALANAN BEŞLİ, KAYALIKLARDAN ATLAYARAK KURTULDU. BEŞLİ, TELEFONLA ULAŞTIĞI SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE KALDIRILDI. FOTO:DHA

Beşli, ayının pençe darbesiyle başından ve bacağından yaralandı. Beşli, ayının saldırısından kurtulmak için  uçurumdan atladı. Beşli’nin peşini bırakmayan ayı, köpeklerin gelmesiyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bir süre baygın kalan Beşli, kendisine gelince Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yuvarlandığı kayalık bölgeden çıkarılan Beşli, Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA

Ardahan Haber Sağlık
Son güncelleme: 22:36 01.11.2019
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