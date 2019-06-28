AYM Başkanı: Gezi’ye katılmak tek başına suç işlediğini göstermez

Euronews’in haberine göre AYM Başkanı Zühtü Arslan Gezi Parkı olaylarının iki farklı şekilde yorumlandığına dikkat çekerek, “Bazıları eylemleri çevreci duyarlılıkla başlayan ve daha sonra bir çok alanda hükümet politikalarını kitlesel eleştiriye dönüşen gösteriler olarak nitelendirirken toplumun bir kesimi de yerleri değiştirilen ağaçlar bahane edilerek başlatılan hükümete karşı yurt dışı destekli bir kalkışma olarak değerlendirmiştir. Anayasa Mahkemesinin görevi bu nitelendirmelerden birini kabul etmek değildir.” yorumunda bulundu.

Başkan Arslan Gezi olaylarına katılmanın tek başına suç olmadığına işaret ederek “Öncelikle, başvurucunun Gezi olaylarına katılmış ve bu olayları desteklemiş olmasının tek başına bir suç işlediğinin belirtisi olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Zira barışçıl olmak kaydıyla herkes toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebilir, düzenlenenlere katılabilir ve bunların yaygınlaşmasını isteyebilir.” yönünde görüş bildirdi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olduğu gerekçesiyle “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından 1 Kasım 2017’te tutuklandı. Kavala’nın avukatları, “tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddialarıyla ilgili Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, hak ihlali görmedi. Genel Kurul’un kararı 22 Mayıs 2019'da 5’e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla almıştı. Kavala hala tutuklu bulunuyor. 4 Mart 2019’da kabul edilen 657 sayfalık iddianamede, sanıklardan Osman Kavala’nın, Gezi Parkı olaylarının organizatör ve finansörü olduğu iddia edilmişti.