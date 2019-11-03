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Aynı lokantadan sipariş veren 67 öğrenci zehirlendi

Afyonkarahisar'da onlarca öğrenci ölümden döndü... Aynı lokantadan tavuk döner yiyen 67 öğrenci zehirlenerek hastanelik oldu.

08:26 -
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Aynı lokantadan sipariş veren 67 öğrenci zehirlendi

Olay, dün saat 23.00 sıralarında üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Erenler Mahallesi’nde meydana geldi. Bir dönerciden tavuk döner yiyen öğrenciler mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle  Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nin acil servisine koştu.

Zehirlendikleri için hastaneye koşan öğrencilerin öğleden sonra ve akşam saatlerinde aynı dönerciden döner yedikleri öğrenildi.

ALINAN NUMUNE İNCELENİYOR

İlk belirlemelere göre hastaneye gelen 67 öğrenci, gıda zehirlenmesi teşhisi konularak tedaviye alındı. Polis ekipleri, tedavileri tamamlanan öğrencilerin ifadelerine başvururken, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işyerinin yaptığı tavuk dönerden numune alınarak inceleme başlatıldı. (DHA)

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