Aynur Sezer kimdir? İYİ Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Aynur Sezer nereli?

Seçimlere kısa bir süre kala 3 büyük şehir dışında, çekişmenin son ana kadar süreceği illerin sonucu da merak ediliyor. Bu şehirlerden biri de Aynur Sezer’in de yer aldığı Kütahya belediye başkan adayları arasında gerçekleşecek. Geçtiğimiz seçimlerde 5’nci sıradan milletvekili adayı olan Aynur Sezer bu kez İYİ Parti adayı olarak Kütühya Belediye Başkanlığı seçimlerinde yarış verecek. Peki, İYİ Parti Kütahya belediye başkan adayı Aynur Sezer kimdir?

AYNUR SEZER KİMDİR?

Eğitimci bir yapıya sahip olmasının yanı sıra geçmişte atletizm ve basketbol alanlarında lisanslı spor yapan Aynur Sezer 1974 yılında Kütahya’da doğdu. Kütühya Belediye Başkan Adayı Aynur Sezer Ankara Universitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi, diğer adıyla Mekteb-i Mülkiye’den mezun olduktan sonra Kütahya’ya dönerek 1997 yılında Kütahya’da özel bir şirkette çalışmaya başladı.

İYİ Parti Kütahya Teşkilatı’nın kuruluşunda yer alarak, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İYİ Parti Milletvekili Adayı oldu. Meslektaşlarına, meslek adaylarına, muhasebe, vergi alanlarında özellikli konularda eğitimler veren ve hayatı boyunca eğitim ve insan odaklı çalışan Aynur Sezer bir kız, bir erkek iki çocuk annesidir.

Aynur Sezer, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde İYİ Parti’den Kütahya Belediye Başkan Adayı oldu.