Ayrılmak isteyen sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Eşinden 2 yıl önce boşanan Gülen Pamukçu (27) Sultangazi’de ailesine ait bir binanın bodrum katında yaşıyordu. Yaklaşık bir yıl önce Gülen Pamukçu, Ankara’da yaşadığı öğrenilen Ali U. ile tanıştı. Bir süre sonra gönül ilişkisi başlayan çift nişanlandı. İkili arasında bir süre kıskançlık sebebiyle tartışmalar yaşanmaya başladı. Tartışmaların sıklaşması üzerine, Gülen Pamukçu ayrılmak istedi.

ÖNCE UYANDIRDI SONRA BIÇAKLADI

Ayrılığı kabul etmeyen Ali U. dün gece saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a geldi. Kendisinde bulunan yedek anahtarla kapıyı açan Ali U. uyku halindeki genç kadını uyandırarak bıçakladı. Genç kadın kanlar içerisinde kalırken, şüpheli evden kaçtı. Daireden gelen sesler üzerine genç kadının yaşadığı daireye gelen 2 ağabeyi kardeşlerini kanlar içerisinde görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, ambulansla kadını hastaneye kaldırdı. Genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BOLU'DA ARAÇ DEĞİŞTİRDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Ekipleri genç kadının cep telefonunu ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu Ali U.'yu tespit eden ekipler, güvenlik kameralarına yansıyan bir aracı takibe aldı. Yapılan takipler sonucu şüpheli araç durduruldu. Aracın içinden Ali U. çıkması beklenirken, Mustafa E. çıktı. Sorguya alınan Mustafa E.'nin Ali U.'nun arkadaşı olduğu ve Bolu'da araç değiştirdikleri öğrenildi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler şüpheli Ali U.'yu Ankara'da saklandığı adreste gözaltına alarak İstanbul'a getirdi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan ilk sorgulamalarda Ali U., “Gülen Pamukçu ile bir gönül ilişkimiz vardı. Bir süre sonra Gülen başkalarıyla birlikte olmaya başladı. Beni aldatıyordu. Bu yüzden tartışmalar yaşamamaya başladık. Sonunda bu olay yaşandı” dediği öne sürüldü. Şüpheli Ali U.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.