Ayşe Kulin’in Gece Sesleri kitabına tepki!

Ayşe Kulin Gece Sesleri kitabı ile gündemde. Yazardan konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada ise Ayşe Kulin’in romanında pedofiliye yönelik ifadelerin yer aldığı iddia ediliyor.

AYŞE KULİN KİMDİR?

Arnavutköy Amerikan Kız koleji Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Cumhuriyet, Güneş ve Dünya gazetelerinde muhabirlik, çeşitli dergilerde yazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Uzun yıllar halkla ilişkiler uzmanı, televizyon, reklam ve sinema filmlerinde sahne yapımcısı, sanat yönetmeni ve senarist olarak çalıştı.

1984’te yayımlanan Güneşe Dön Yüzünü adlı ilk öykü kitabındaki Gülizar öyküsü, kendi tarafından senaryolaştırılarak Kırık Bebek adıyla film yapıldı ve Kültür Bakanlığı Ödülü’ne değer bulundu.

1989 yılında Ayaşlı ile Kiracıları adlı dizideki çalışmasıyla Tiyatro ve Televizyon Yazarları Derneği’nin En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü’nü kazandı. Foto Sabah Resimleri adlı öyküsü 1996 yılının Haldun Taner Öykü Ödülü’nü, bu öykünün adını verdiği kitabı ise 1997 yılında Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandı.

Çeşitli kurumların, İletişim Fakültelerinin, Tempo, Nokta gibi dergilerin anketlerinde en iyi roman seçilen, Bir Tatlı Huzur, Adı: Aylin ve Füreya adını taşıyan üç biyografisi, Sevdalinka, Köprü, Nefes Nefese adlı gerçek olaylara dayanan belgesel nitelikli üç romanı, Gece Sesleri adlı bir kurgu romanı, Güneşe Dön Yüzünü, Foto Sabah Resimleri, Geniş Zamanlar adlı üç öykü kitabı, İçimde Kızıl Bir Gül Gibi adlı bir anı ve Babama adlı bir şiir kitabı vardır.

2004 Yılında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve TURKCELL adına yaptığı Kardelenler adlı çalışmasının telif gelirlerini Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları projesine bağışlamıştır. Adı: Aylin Yunancaya, Sevdalinka Sırpçaya çevrilmiştir.