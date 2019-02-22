‘Çöp topladığını’ iddia ettiği kadın, Kılıçdaroğlu’ndan şikayetçi oldu

Merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi’nde yaşayan dört çocuk annesi 54 yaşındaki Aysun Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöp konteynerinden sokak hayvanları için yiyecek toplamaktan asla utanmadığını söyledi.

Çevredeki iş yerlerinden çıkan yiyecek atıklarının konteynerlere atıldığını belirten Demir, şöyle devam etti:”Ben de onları alıp sokak hayvanlarına veriyorum. Sokak hayvanları için çöp konteynerlerinden atık toplamaya devam edeceğim. Gelip çeksinler. Kılıçdaroğlu, beni yok yere rencide ettiğinin farkında değil mi? Keşke bana gelip ‘Aç mısın?’ diye sorsaydı. Ben aç değilim, maddi durumum gayet iyi. Benim dört katlı evim var. Allah şükür ki kimseye ihtiyacım yok. Kılıçdaroğlu’na karşı hakkımı sonuna kadar arayacağım. Kılıçdaroğlu beni ihtiyaç sahibi gibi göstermeye utanmadı mı? Çok üzüldüm hatta intiharı bile düşündüm. Çocuğum üzüntüden okula gidemedi. Kılıçdaroğlu bunları düşünmedi mi? Benim fotoğraflarımı neden elinde sallıyor? Hukuki süreci başlattım. Kılıçdaroğlu’ndan alacağım tazminatla sokak hayvanlarına barınak yapacağım.”

Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini ve başarılı olmasını istediğini dile getirdi.

Aysun Demir’in avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener ise müvekkilinin iki gündür büyük bir üzüntü yaşadığına değinerek “Kendisinden izinsiz çekilen fotoğrafı servis edilip üzerine bir hikaye yazıldı. Bununla ilgili fotoğrafı çeken, servis eden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduk. Tazminat davası da açacağız. İhtiyaç sahibi değiliz. Sokak hayvanlarına yardım etmeye çalışırken çok farklı gösterildik.” diye konuştu. (AA)