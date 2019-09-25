Aytunç Erkin Sözcü davasına ilişkin konuştu

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, önemli açıklamalarda bulundu. Küçükkaya'nın “Siz tamamen iktidara yakın olsanız, her şeyi sorgulamazsanız, iktidarın isteklerini yapsanız çıkardılar mı?” şeklindeki sorusuna, “Cumhuriyet'in gerekçeli kararı, 28 sayfa. Lütfen gazeteciler otursun ve baksınlar. Oradan bir cümle okuyacağım, Cumhuriyet'le ilgili en ufak bir delil yoktu, orada da hiçbir şey bulamamışlardı. Çünkü somut delil olmadan karar veremezsin diyor ama ayrıntı var” dedi.

“SÖZCÜ VE CUMHURİYET'TEN DE BİRİLERİ OLSA KEŞKE”

Küçükkaya, “Suç yok yanılgı var diyor” hatırlatmasında bulunması üzerine Erkin, “Cumhuriyet kararının 25. Sayfasına bakın. Diyor ki, ‘Abant toplantıları düzenlemeye yönelik, FETÖ örgütüne mensup yöneticiler arasında gerçekleşen Bylock konuşmaları var' diyor. Ocak 2016 tarihinde Mehmet Yaşar, Erkan Tufan Aytav'a mesaj çekiyor, hepsi firari şahıslar. Diyor ki, Abant'a katılacakları kendisine okudum, memnun oldu hocamız. Acaba Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinden de birileri olsa keşke buyurdu diyor Fethullah” ifadelerini kullandı.

“ZEKERİYA ÖZ'ÜN TEHDİTLERİNİ ALMIŞ BİR UĞUR DÜNDAR VAR”

Cumhuriyet gazetesinin kararı okumaya devam eden Erkin, “”Cumhuriyet'in kararında şöyle diyor, ‘Bu ifadeyle terör örgütü liderinin 2016 yılında düzenlenecek olan Abant toplantılarına Cumhuriyet ve Sözcü gazetesinin de katılımını sağlayarak, kamuoyunda muhalif basına operasyon yapılıyor görüntüsü verme amacıyla, kendi mensuplarına talimat verdiği muhalif kimliğine bürünen gazetelerin mensupları vasıtasıyla da örgüte meşrutiyet kazandırmasını sağlamak. Fethullah ne demiş? Keşke Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinden de birileri gelse demiş, şimdi iki gazeteyi de FETÖ'cülükle suçluyorlar ya. Sözcü'yü FETÖ'nün kurduğunu iddia ediyorlar, Fethullah kurduğu gazeteye keşke gelebilseler diyor ve bizim arkadaşlarımız arasında, yazarlarımız arasında Abant'a giden, bu toplantılara katılan, tam tersi içeriye girmiş bir Soner Yalçın var, Zekeriya Öz'ün tehditlerini almış bir Uğur Dündar var. Necati Doğrular, Emin Çölaşanlar var ve yargılanıyorlar” diye konuştu.