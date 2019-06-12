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Aytunç Erkin Sözcü davasını canlı yayında anlatıyor

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.Erkin, Sözcü Gazetesi hakkında yürütülen algı davası ile ilgili, ' Bu bir akıl tutulmasıdır'  dedi.

08:40 -
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Son güncelleme: android-time 09:10 12.06.2019
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