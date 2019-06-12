Ayvalıtaş davasında 6 yılın sonunda savcı beraat istedi

Gezi Parkı eylemlerine destek amacıyla Ümraniye'de gerçekleşen yürüyüş sırasında Mehmet Ayvalıtaş'ın (20) bir aracın çarpması sonucu ölümüyle ilgili 2 sanığın “taksirle adam öldürme ve yaralama” suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 23. duruşmasında, tutuksuz sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş, Mehmet Ayvalıtaş'ın ailesi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

BİLİRKİŞİ RAPORU GELDİ: SANIKLAR KUSURSUZ

Sanıkların kusur durumlarının tespiti için 4. bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, sanık sürücüler Cengiz Aktaş ile Mehmet Görkem Demirbaş'ın yayalara çarpmak yönünden ‘kusursuz' sayıldığı, olayda hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş ile kazada yaralanan Seyit Kartal'ın ise ‘tamamen kusurlu' sayıldıkları belirtildi.

KAZA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

Duruşmada kaza anına ilişkin görüntüler de izlendi. Ayvalıtaş ailesinin avukatı Sevgi Evren Köroğlu ise hazırlanan bilirkişi raporu ile kaza görüntülerinin uyuşmadığını söyledi. Raporun eksik ve yetersiz hazırlandığını kaydetti. Raporun bilimsellikten uzak olduğunu söyleyen Ayvalıtaş ailesinin avukatları keşif yapılmasını ve sanıkların tutuklanmasını istediler.

‘ACIMAYIN BANA, ADALETİ SAĞLAYIN'

Adaletin sağlanacağına inandığını söyleyen baba Ali Ayvalıtaş, “Olmayan adalet de sağlanacak. Kendim de araba kullanıyorum. Oraya 10 kez gittim. 160-170 km hız ile durabildim. Resmen çocukların üzerine sürmüş. İçim yanıyor. Acımayın bana ama adaleti sağlayın. Bunu da basit bir trafik kazası ettiler. Görüntüleri her izlediğimde eriyorum. Size güveniyorum. Adaleti sağlayın, başka kimsem yok. Allah aşkına tutuklayın. Yuvam dağıldı” ifadelerini kullandı.

‘ESAS KUSURLU İÇİŞLERİ BAKANLIĞIDIR'

Sanıkların avukatı Yalçın Tura ise, “Başından beri ailenin acısını paylaşıyorum. Meslektaşlarımın insancıl açıdan yaptıkları açıklamaları saygıyla karşılıyorum. Bu olay başladığında otoyola insanlar iniyor diye haber veriliyor. Ama valilikte tık yok. Olayda esas kusurlu olan İçişleri Bakanlığıdır. Devlet önlem alsaydı bu acılar çekilmezdi” dedi.

SAVCI ‘BERAAT' İSTEDİ

Savcı mütalaasında, yeniden rapor aldırılması isteğinin reddedilmesine karar verilmesini istedi. Bilirkişi raporlarını dikkate alan savcı, delil yetersizliğinden sanıkların ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesini talep etti.

‘MÜTALAA İADE EDİLSİN' DEDİLER

Mütalaanın gerekçesi olmadığını belirten Ayvalıtaş ailesinin avukatları mütalaanın iade edilmesini istedi. Ancak mahkeme başkanı öyle bir usul olmadığını söyledi. Öte yandan avukatlar mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, Ayvalıtaş ailesinin avukatlarının keşif yapılması ve 5. kez bilirkişi raporu alınması talebini reddetti. Mahkeme heyeti taraf avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

DİĞER RAPORLAR DA SANIKLARI ‘KUSURSUZ' BULMUŞTU

Öte yandan sanıkların kusur durumlarına ilişkin daha önce alınan 3 raporda da Mehmet Ayvalıtaş ve Seyit Kartal ‘asli kusurlu', sanıklar ‘kusursuz' bulunmuştu.