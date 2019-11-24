Ayvaz Korkmaz gözaltına alındı

90’lı yılların sonunda işlenen birçok cinayette doğrudan ya da dolaylı parmağı olduğu belirlenen ve çete soruşturması kapsamında uzun süredir aranan suç örgütü elebaşı Ayvaz Korkmaz’ın, Büyükçekmece’de bir villada olduğu belirlendi.

KIZI VE EN YAKIN ADAMI DA YANINDAYDI

Düzenlenen operasyonda Korkmaz ve villada beraberindeki kızı ve Korkmaz’ın en yakınındaki isimlerden firari M.A. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ve 690 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

ÇİFTE CİNAYETTEN ARANIYORDU

Yeraltı örgütleri arasındaki pek çok kanlı hesaplaşmada adı sıkça duyulan çete lideri, geçmiş yıllarda gerçekleşen beş cinayet ile 10 silahlı yaralama olayının doğrudan faili, çok sayıda cinayetin de ‘azmettiricisi’ olmakla suçlanıYOR.

Operasyona gerekçe gösterilen soruşturmanın, Ayvaz Korkmaz’ın 1998 yılında işlenen çifte cinayetten sorumlu tutulduğu ve tasarlayarak adam öldürme suçundan kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası olduğu kaydedildi. (AA-DHA)