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Azez’de TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 5 asker, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

09:39 -
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Azez’de TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat’tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis’teki hastaneye getirildi. Saldırının ardından bölgedeki birlikler teyakkuza geçti.

Güvenlik önlemleri arttırılırken havan mermilerinin geldiği bölge ise ateş altına alındı.

DHA

asker Fırat Kalkanı Halep Kilis PKK PYD saldırı Suriye Terör terör örgütü TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
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