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Baba vahşeti! Kızı bir daha evden kaçmasın diye öldürdü

Evden kaçan 18 yaşındaki kızını şehir dışında bulup getiren baba, yeniden kaçacak düşüncesiyle evladının canına kıydı. Evlat katili cani baba tutuklandı.

12:41 -
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Baba vahşeti! Kızı bir daha evden kaçmasın diye öldürdü

Olay Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Evden kaçan kızı Sultan Kütük’ü şehir dışında bularak yeniden ev getiren Okan Kütük, kızıyla tartıştı.

VURDUKTAN SONRA HASTANEYE GÖTÜRDÜ

18 yaşındaki Sultan’ın evden yeniden kaçacağını düşünen baba Kütük, silahla vurduğu kızını Çerkezköy Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane önünde çığlıklar içerisinde feryat eden Sultan Kütük'ün annesini çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Cani baba ise gözaltına alındı. (AA)

 

baba hastane Tekirdağ
Son güncelleme: 13:06 12.11.2019
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