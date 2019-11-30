Baba ve 4 yaşındaki kızı, av tüfekli saldırıda yaralandı

Olay, Şehitler Tepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı’nda meydana geldi. Tarsus Belediyesi’nde çalışan Nevzat Köse, kızı Berra ile yürüdüğü sırada, iddiaya göre yanlarına yaklaşan plakasız motosikletteki kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin av tüfekli saldırısına uğradı.

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KÜÇÜK KIZIN DURUMU AĞIR

Saldırganlar, motosikletle kaçarken, baba- kız vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan baba- kız hastaneye kaldırıldı. Başından ve göğsünden yaralanan Berra’nın hayati tehlikesinin bulunduğu, sırtından yaralanan Nevzat Köse’nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. DHA