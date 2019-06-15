Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hediyesi ne alınır?

Hayatımıza yön veren, her daim destek olan babalarımız için onları sevindirecek sürpriz yapmak isteyenler Babalar Günü ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Her haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar günü olarak ne zaman kutlanıyor merak konusu oldu. Babasını mutlu etmek ve özel hazırlık yapmak isteyenler tarihi araştırıyor.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Babalar günü bu yıl yani 2019’da 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ

Babalar Günü‘nde babanıza güzel ve farklı bir hediye almak için öncelikle onun nelerden hoşlandığını, günlük hayatını düşünün. Kullanışlı bir hediye olsun derseniz iş hayatında ya da günlük hayatta işine yarayacak bir hediyeyi Babalar Günü‘nde babanız için seçebilirsiniz.

Alacağınız hediyeyi kişiselleştirerek daha önce aldığınız hediyelerden farklı bir hale getirebilirsiniz. Örneğin babalar günü için babanıza alacağınız kol düğmesinde isminin baş harfleri olabilir, kutusunda sizin ona mesajınız yazabilir. Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir.