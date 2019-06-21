Bartın’daki sel felaketinden acı haber geldi!

Bartın'ın Hasankadı Beldesinde dün meydana gelen sel felaketinde sulara kapılıp kaybolan 11 yaşındaki İsa Akgün için arama çalışmaları yeniden başladı. Dün havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarını sonlandıran ekipler, bu sabah saatlerinden itibaren yeniden alana indi. Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, AFAD Sakarya İl Müdürlüğü dalgıçları AFAD Bartın İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, jandarma personeli ve vatandaşlar, dere yatağı ve ormanlık alanda karış karış kaybolan çocuğu arıyor. Çocuğun babası Ali Akgün de ekiplerden gelecek umutlu haberin peşinde. Gözyaşları arasında konuşmakta zorlanan acılı baba, “Keşke bulunsa, yavrumu bekliyorum” dedi.





‘Babanın en acı arayışı’

Baba Ali Akgün ise çaresizce dere yatağında sel sularına kapılan oğlunu aradı. Tarifsiz bir acı ile dere yatağında her çalı dibine tek tek bakarak oğlunu arayan babaya komşuları da yardım etti. Öte yandan evin terk erkek çocuğu olan 11 yaşındaki oğlu gözleri önünde suya kapılan anne Gülümser Akgün’ün, konuşma engelli olduğundan haykırışını kimseye anlatamaması yürekleri burktu. Mantar toplamak için ormana giden ve yağmur sonrası geri geldiğinde oğlunun suya kapıldığını öğrenen baba Ali Akgün, İHA'ya yaptığı açıklamada, “Oğlan sele kapılmış burada. Annesi görmüş, koşmuş oradan. Ben mantara gitmiştim dağa, neredeyse bizde gitmiştik. Oğlumu arıyoruz yok. Annesi engelli, hiç konuşamıyor zaten. Çocuk el sallamış sanırım. Görmüş burada, koşmuş derdini anlatmaya çalışmış ama kimse anlamamış” dedi. Ekiplerin çalışmaları sonucu 11 yaşındaki İsa’nın cansız bedeni bulundu