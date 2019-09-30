Bafra’ya Eczacılık Fakültesi açılacak

Bafra İşletme Fakültesinde basına kapılı düzenlenen toplantının ardından açıklamaya yapan Bilgiç, Eczacılık Fakültesinin Bafra'ya açılacağını duyurdu.

REKTÖR AÇIKLADI

Rektör Bilgiç, “Eczacılık Fakültemizin de Bafra’mıza güçlü bir şekilde var olması ve gelecekte de Türkiye'deki eczacılık fakülteleri içerisinde saygın bir fakülte olması adına neler yapılması gerektiği hususunda görüş alışverişinde bulunduk. Bafra'daki Eczacılık Fakültemiz sadece eğitim öğretimle meşgul olan bir fakülte değil daha çok araştırma ile öne çıkan ve Türkiye'de ilaç sanayide, Türkiye'nin ilaç sanayisinde önemli bilgilerin üretildiği bir merkez haline gelesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda özellikle Bafra İşletme Fakültesinin bu binasını yapan hayırsever ailemize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda burada ikinci bir fakültenin kurulmasını teşvik etmişlerdir. Hayırla çıkılan bir yolda hayırla buluşmak kaçınılmazdır. Hayırsever ailelerimizin vesile olduğu bu güzel beraberlikte tüm Bafra buna sahip çıkarak birlikte Bafra Eczacılık Fakültemizin açıldığı günleri de yaşamayı ümit ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.

İHA