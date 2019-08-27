Bağcılar’da bina sakinleri eşyalarını topladı

Bağcılar Fatih Mahallesi 1757 Sokak’ta bulunan 20 daire ve 2 dükkanın bulunduğu 5 katlı Yıldırım ve Akpınar Apartmanları bina kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle cumartesi günü belediye ekipleri tarafından mühürlenerek boşaltılmıştı. 1978 yılında inşa edilen ve ruhsat-iskanı bulunmayan binalardan beton örnekleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderilmişti. Binadan alınan karotların incelemesinin ardından ön rapor çıktı. Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nce hazırlanan rapor sonucuna göre alınan beton örneklerinin mukavemet değerlerinin olması gerekenin altında olduğu ve riskli olduğu tespit edildi.

Rapor sonucuna göre bina sakinleri ile yapılan görüşmeler sonrasında mağduriyetlerini azaltmak için eşya tahliyelerine karar verildi. Binalarda yaşayanların eşyaları aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilecek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kira yardımı da yapılacak. Bunun ardından aynı sokakta bulunan diğer binalardan da karot örnekleri alınarak incelemeler yapılmasına karar verildi.

BİNA SAKİNLERİ EŞYALARINI TOPLUYOR

Binaların bugün mühürleri söküldü ve burada yaşayanlar evlerine girerek eşyalarını toplamaya başladı. Bina sakinlerinin evlerine boş koli taşıdığı, evden ellerinde poşetlerle çıktığı, halılarını taşıdıkları görüldü.

Akpınar Apartmanı'nda yaşayan Mehmet Özdemir, “Ben memleketteydim, duyunca geldim. Şimdi eşyaları toparlıyorlar. Giysileri, mutfak eşyalarını toparlayıp, koliliyoruz, ev bulduğumuz anda hemen taşınacağız, şu anda eşya çıkarmayacağız, hazır olsun. Bayrampaşa'da kızımın evinde kalıyoruzö dedi.

Yıldırım Apartmanı'nda oturan, Hasan Işık ise, “Eşyalarımızı ağır ağır toplamaya başladık. Evlerimiz şu anda hasarlı olduğu için boşaltılıyor. Taşınmamız biraz zor olacak ama mecbur taşınacağız. Komşularda, akrabalarda kalıyoruzö diye konuştu.

Mühürlü binaların hemen karşısında bulunan Hicret Apartmanı'nda yaşayan Turgay Yalçınkaya ise “Evleri boşaltmaya başlamadık ama kiralık yer arıyoruz ama bulamıyoruzö şeklinde konuştu. DHA