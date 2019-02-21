Bağcılar’da tekstil atölyesinde yangın

Yangın saat 07.15 sıralarında Mahmutbey Mahallesi Tanyeli Sokak’ta bulunan 4 katlı tekstil ürünlerinin baskısının yapıldığı bir iş yerinde çıktı. Atölyeden henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Alevlere ilk olarak iş yeri çalışanları yangın tüpüyle müdahale etti. Çalışanların müdahalesinin yetersiz kalması üzerine durum itfaiye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA