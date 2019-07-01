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Bağcılar’daki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Bağcılar'da aralarında husumet bulunan iki grubun silahlı çatışması dakikalarda sürdü. Dehşet anlarında 4 kişi ağır yaralandığı ve olay yerinde 60’a yakın boş kovan bulundu. O akşam yaşanan çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı.

11:56 -
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Bağcılar’daki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 01.00 sıralarında Bağcılar Fatih Mahallesi 1822 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bir süredir devam eden husumet sonrasında şahıslar gece saatlerinde sokakta karşı karşıya geldi. Birbirlerini görünce silahlarını çeken iki grup çatışmaya başladı. Kurşunların havada uçuştuğu kavgada, taraflardan 4 kişi ağır yaralandı.

Yaklaşık 60 boş kovan bulundu

Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, olayın ardından olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, 60'a yakın boş kovan bulunduğu öğrenildi.

Şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

DHA

Son güncelleme: android-time 12:10 01.07.2019
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