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Bağdadi’nin özel hizmetlisi Çankırı’da yakalandı

Çankırı'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişiyle, 'emir' düzeyinde yöneticilerinin de aralarında olduğu 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı

09:59 -
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Bağdadi’nin özel hizmetlisi Çankırı’da yakalandı

Çankırı’da, terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda, aralarında örgütün “emir” düzeyinde yöneticilerinin de bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD’e yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3’ü kadın 11 şüpheli yakalandı.

Zanlılar arasında terör örgütü içerisinde “emir” düzeyinde yöneticilerin ve örgütün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin özel hizmetini yapan bir kişinin de bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.AA

Çankırı Emniyet IŞİD Kadın operasyon Sağlık Terör terör örgütü
Son güncelleme: 10:05 01.11.2019
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