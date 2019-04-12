Bağlar’da AKP binasına ateş açıldı!

Olay, öğleden sonra AKP Bağlar İlçe Başkanlığı’nın bulunduğu merkez Bağlar ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, parti teşkilatının da bulunduğu binaya pompalı silahla 2 el ateş açıp kaçtı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saçmalardan biri, bir işyerinin levhasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, inceleme yapıp saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

AKP İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, “Tabelaya isabet etmiş. Allah korusun hem canımızı, hem malımızı. Bütün vatandaşlarımızı Allah korusun” dedi. DHA