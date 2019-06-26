Bahçeköy-Göktürk ormanlarında neler oluyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bahçeköy’de çekilen “kesilmiş ağaçlar” görüntüleri ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ;”Bahçeköy Orman işletme Müdürlüğü'ne bağlı Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği 119 Nolu Bölmesinde geçmiş yıllarda oluşturulmuş olan Karaçam Ormanları'nın ‘büyümelerinin durmuş olması, çeşitli zararlıların etkilerine maruz kalmaları ve yetişme ortamına yeterli uyumu sağlayamamaları' gibi nedenlerle yeni fidanlarla ormanın yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle mevcut karaçam ağaçlarının sahadan kaldırılarak, yeni fidan dikimi ve ağaçlandırma yapmak amacıyla arazinin hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. 2019 Kasım-Aralık aylarında 8 bin 300 adet fidan alana dikilecektir. Söz konusu çalışma idaremizin gözetim ve denetimi altında, ormancılık teknik icaplarına göre yürütülmektedir. Bu sahaların başka bir amaçla kullanılması asla söz konusu olmayıp, ormanın devamlılığını sağlamak maksadıyla yapılan bir ormancılık faaliyetinden ibarettir.” denildi.

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